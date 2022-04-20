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    Apple удалила приложение TikTok из AppStore для российских пользователей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Apple удалила приложение TikTok из AppStore для российских пользователей

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    Apple продолжает чистить AppStore для россиян: ранее из него исчезли мобильные клиенты подсанкционных банков, а сейчас удалено приложение TikTok. Таким образом, заново установить его на iPhone не получится, но ранее установленное приложение продолжает исправно работать. Интересно, что в Google Play приложение TikTok пока еще доступно россиянам.


    Напомним, в начале марта TikTok объявила о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.

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