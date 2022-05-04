«Apple Store — это как 30-процентный налог на интернет». Илон Маск в очередной раз обвинил Apple в завышенной комиссии

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Илон Маск решил в очередной раз напасть на Apple, и снова из-за огромной комиссии, которую купертинский гигант берёт с разработчиков ПО.

Apple Store — это как 30-процентный налог на интернет. Определённо это не нормально. Комиссия буквально в 10 раз выше, чем должна быть





Это уже далеко не первое подобное заявление Маска относительно Apple. Миллиардер уже критиковал компанию за огромную комиссию, сравнивая это с созданием сада, обнесённого стеной. Кроме того, ещё в 2015 году Маск назвал Apple кладбищем Tesla, отмечая, что в Apple идут те, кто не добился успеха в Tesla.

При этом, напомним, недавно Apple сократила свою комиссию вдвое для небольших разработчиков с доходом менее 1 млн долларов в год. Но, судя по свежему заявлению, это всё равно много с точки зрения Маска.