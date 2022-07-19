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Apple сократит набор новых сотрудников в 2023 в году

Apple сократит набор новых сотрудников в 2023 в году
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Компания Apple планирует сократить найм сотрудников и финансирование некоторых отделов в 2023 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Корпорация ежегодно формирует бюджет для крупных подразделений. В следующем году ряд отделов окажутся без дополнительного финансирования на фоне инфляции. Меньше средств получатся некоторые подразделения, отвечающие за разработку и исследования. 

Причина кроется не только в экономической ситуации этого года. По словам главы корпорации Тима Кука, влияние оказали последствия пандемии коронавируса и увеличение стоимости логистических расходов. 

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