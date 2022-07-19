Apple сократит набор новых сотрудников в 2023 в году

Компания Apple планирует сократить найм сотрудников и финансирование некоторых отделов в 2023 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Корпорация ежегодно формирует бюджет для крупных подразделений. В следующем году ряд отделов окажутся без дополнительного финансирования на фоне инфляции. Меньше средств получатся некоторые подразделения, отвечающие за разработку и исследования.
Причина кроется не только в экономической ситуации этого года. По словам главы корпорации Тима Кука, влияние оказали последствия пандемии коронавируса и увеличение стоимости логистических расходов.