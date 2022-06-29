«Apple собирается заново изобрести телефон». iPhone поступил в продажу ровно 15 лет назад

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В этот день пятнадцать лет назад в продажу официально поступил новый смартфон iPhone, созданный компанией Apple под руководством покойного Стива Джобса.

Первый iPhone был анонсирован Стивом Джобсом 9 января 2007 года и поступил в продажу 29 июня 2007 года. «iPod, телефон, мобильный интернет-коммуникатор… это не три отдельных устройства, — заявил тогда Джобс. — Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон».

С момента своего появления на рынке iPhone изменил мир и индустрию мобильных технологий. С момента запуска прошло всего 74 дня, когда Apple объявила, что продала более 1 миллиона смартфонов. На тот момент устройство предлагалось по цене 500 долларов.





За эти годы iPhone сильно изменился, получив расширенные возможности, высочайшую производительность, отличные камеры и App Store, которого не было у первого iPhone. Более того, в оригинальном iPhone не было одной из самых популярных в истории функций — копирования и вставки.

В интервью, опубликованном в преддверии годовщины, директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак заявил, что Samsung скопировала iPhone и просто добавила экран большего размера.