Apple собирается продать всего 10 млн iPhone 14 Plus до конца года

Похоже, продажи iPhone 14 Plus действительно далеки от того, что ожидала Apple. Мы уже говорили о том, что компания в спешном порядке сокращает производство модели, теперь же стало известно, что Apple пересмотрела свои планы на эту модель.





Ресурс DigiTimes сообщает, что теперь купертинский гигант намерен продать лишь 10 млн iPhone 14 Plus до конца текущего года. Правда, к сожалению, мы не знаем, каковы были изначальные планы Apple: есть лишь информация, что они сокращены до 10 млн.

При этом, хотя Apple ранее и передумала повышать производственные объёмы с 90 до 96 млн смартфонов до конца года, цель в 90 млн остаётся в силе. Видимо, слабые продажи iPhone 14 Plus не помешают в достижении этой цели.