Apple снова ставит рекорды. Компания отчиталась об очень успешном квартале

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Компания Apple отчиталась за второй квартал 2022 финансового года, который для неё завершился 26 марта.





И это был очередной рекордный квартал купертинского гиганта. Компания выручила 97,278 млрд долларов, нарастив продажи на 9%. Это рекорд именно для квартала с января по март.

Операционная прибыль выросла с 27,5 до 29,98 млрд долларов, а чистая прибыль увеличилась с 23,63 до 25 млрд. Практически весь рост пришёлся на американский рынок (в данном случае имеются в виду оба континента), который обеспечил компании 40,88 млрд долларов выручки против 34,3 млрд годом ранее. В остальных регионах рост был намного скромнее, а Япония и Азия, не считая ту же Японию и Китай, и вовсе показали спад продаж.

Что же касается продаж устройств, выручка от поставок iPhone выросла с 47,9 до 50,57 млрд долларов. Продажи Mac выросли с 9,1 до 10,44 млрд долларов. Продажи iPad показали спад: с 7,8 до 7,65 млрд долларов. Носимая и домашняя электроника продолжают показывать рост. Это направление принесло компании 8,8 млрд долларов против 7,84 млрд год назад. Само собой, выросли и сервисы: с 16,9 до 19,8 млрд, то есть сильнее всего в процентном выражении.