Apple сделает iPad ближе к Mac, но не переведёт планшеты на компьютерную ОС. Появились данные о новых функциях в iPadOS 16

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На днях мы узнали, какие изменения готовит Apple в своих операционных системах. Теперь появились подробности относительно iPadOS 16.





Как уже говорилось, Apple улучшит функции, связанные с многозадачностью. На самом деле изменения действительно будут достаточно ощутимые, пусть и нужные далеко не всем.

Новый интерфейс позволит пользователям легко переключаться с задачи, над которой они работают, на просмотр всего списка открытых приложений. Это позволит быстро переключаться с одного приложения на другое.

Помимо этого, ожидается, что в iPadOS 16 также будет возможность изменять размер окон. Более того, Apple также может предложить пользователям новый способ взаимодействия с несколькими приложениями одновременно. Это приблизит многозадачность в iPad к тому, что предлагает Mac, тем самым сокращая разрыв между двумя платформами. То есть рассчитывать, что компания переведёт свои планшеты на macOS пока ещё не стоит, учитывая усилия Apple касательно iPadOS.

По словам редактора Bloomberg Марка Гурмана, новые изменения многозадачности в iPadOS 16 станут одним из самых громких анонсов на WWDC 2022.