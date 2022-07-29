Apple решила переизобрести Always-on Display. В iPhone 14 Pro и 14 Pro Max технология будет работать не так, как у всех

Долгожданный режим Always-on Display в смартфонах Apple может работать не так, как в остальных аппаратах на рынке.





Источник обнаружил во внутренних файлах iOS 16 beta 4 указания на то, что работа AoD на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет похожа на работу этой технологии на часах Apple Watch. Речь о том, что экран не будет полностью выключаться, оставляя лишь часы и какие-то пиктограммы уведомлений. Вместо этого на экране продолжат отображаться обои рабочего стола, только с сильно сниженной яркостью.

Как минимум Apple тестирует именно такой вариант, раз его следы обнаружились в iOS 16. На сайте источника можно посмотреть короткое видео того, как будет происходить изменение обоев. Выше же вы можете увидеть обои в обычном режиме и в режиме AoD.

Нужен ли пользователям именно такой режим на смартфоне, который в выключенном состоянии обычно лежит в кармане или где-то ещё, вопрос открытый.