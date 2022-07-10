Технологии0

Apple прощается с первыми MacBook Pro с Touch Bar, iMac 2015 года и iPad Pro с экраном 9,7 дюйма. Эти продукты станут «винтажными» с 31 июля

Apple прощается с первыми MacBook Pro с Touch Bar, iMac 2015 года и iPad Pro с экраном 9,7 дюйма. Эти продукты станут «винтажными» с 31 июля

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Как пишет источник, 31 июля Apple пополнит перечень «винтажных» устройств девятью продуктами, в числе которых – первые MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Эти устройства Apple перечислены во внутреннем документе, разосланном в фирменные магазины и авторизованные сервисные центры.


Признание продукта «винтажным» фактически означает, что он снят с производства. До середины 2018 «винтажные» устройства даже не ремонтировали в авторизованных сервисах, сейчас же политика несколько иная – устройства ремонтируют в течение еще двух лет после отнесения их к «винтажным».

Полный перечень продуктов, c которыми прощается Apple 31 июля, выглядит следующим образом:

  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt);

  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 года, четыре порта Thunderbolt);

  • MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год);

  • MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года);

  • MacBook (12 дюймов, начало 2016 года);

  • iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года);

  • iMac (27 дюймов, Retina 5K, конец 2015);

  • iPad Pro (9,7 дюйма, Wi-Fi);

  • iPad Pro (9,7 дюйма, Wi-Fi + 3G).

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

apple iPad MacBook
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.