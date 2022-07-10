Apple прощается с первыми MacBook Pro с Touch Bar, iMac 2015 года и iPad Pro с экраном 9,7 дюйма. Эти продукты станут «винтажными» с 31 июля

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Как пишет источник, 31 июля Apple пополнит перечень «винтажных» устройств девятью продуктами, в числе которых – первые MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar. Эти устройства Apple перечислены во внутреннем документе, разосланном в фирменные магазины и авторизованные сервисные центры.





Признание продукта «винтажным» фактически означает, что он снят с производства. До середины 2018 «винтажные» устройства даже не ремонтировали в авторизованных сервисах, сейчас же политика несколько иная – устройства ремонтируют в течение еще двух лет после отнесения их к «винтажным».

Полный перечень продуктов, c которыми прощается Apple 31 июля, выглядит следующим образом: