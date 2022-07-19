Apple продолжает напрямую ввозить iPhone и другую технику в Россию

Несмотря на заявленное прекращение официальных продаж в России, компания Apple продолжает ввозить каждый месяц тысячи устройств на российский рынок. И речь не идёт о параллельном импорте, когда техника вводится без разрешения компании. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в индустрии.





Напомним, Apple объявила в марте 2022 года о прекращении поставок iPhone и другой своей техники в Россию. По данным источника в компании-партнере Apple, в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров iPhone. Эту информацию подтвердил ещё один источник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники.

Однако все эти тысячи устройств не предназначены для продажи через магазины. Как отмечают источники, ввезённые таким образом устройства предназначены для замены по гарантии, когда ремонт России невозможен по тем или иным причинам.

Речь идёт о смартфонах и компьютерах Apple, которые были куплены у официальных дилеров и ввезены по прямому импорту, но которые не удалось починить по гарантии в авторизованном российском сервисном центре. Кроме того, обмену подлежат устройства, на которые была оформлена программа расширенной поддержки AppleCare+.

