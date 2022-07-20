Apple признали в России монополистом. Ей грозит оборотный штраф — до 58 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала Apple компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Как сообщает ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Напомним, в октябре 2021 года ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении компании.

Правила App Store запрещают разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Кроме того, компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функциональность приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store.

Теперь комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Размер оборотного штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования.

Как отмечают юристы, штраф будет взыскиваться с российского ООО «Эппл Рус», и составит 1−15% от выручки компании за прошлый год. Учитывая финансовые показатели компании, штраф может составить 3,8−58 млрд рублей.