Apple признала ошибку «SIM-карта не поддерживается» в iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Apple признала еще одну ошибку в iOS 16, затрагивающую пользователей iPhone 14. В этот раз речь идёт о мобильных данных и поддержке SIM-карт.

В служебной записке, доступ к которой получило издание MacRumors, Apple признает, что некоторые пользователи iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max могут увидеть на своем устройстве сообщение «SIM-карта не поддерживается». После отображения всплывающего сообщения iPhone может полностью зависнуть. Apple заявляет, что изучает проблему и отмечает, что это не аппаратная ошибка, добавляя, что клиенты должны поддерживать свое программное обеспечение в актуальном состоянии.





А пока расследование продолжается, Apple советует клиентам подождать несколько минут, чтобы увидеть, исчезнет ли сообщение. Если не исчезнет, клиентам не следует пытаться восстановить устройство. Вместо этого пользователям следует обратиться в Apple Store или к авторизованному поставщику услуг, где можно отправить запрос на техническую помощь и решить проблему.

Напомним, сразу после запуска у iPhone 14 было несколько проблем, в том числе проблемы с активацией устройства и вибрациями камеры. Обе проблемы были решены в обновлениях iOS 16. В настоящее время Apple тестирует iOS 16.1, запуск прошивки ожидается в конце этого месяца.