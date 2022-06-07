Apple представила iOS 16 с новым экраном блокировки и эффектами виджетов

Компания Apple показала обновленную операционную систему iOS 16 на ежегодной всемирной конференции разработчиков WWDC 2022.
Официальная презентация новой версии iOS для гаджетов и компьютеров от Apple прошла накануне. Пользователи смогут оценить нововведения уже этой осенью.
Разработчики рассказали о расширенных возможностях кастомизации экрана блокировки. Владельцы гаджетов смогут настроить эффекты и положение виджетов прямо на рабочем столе, а также шрифты, анимацию, модули, стили и фильтры.
Обновления в iOS 16 также коснулись системы уведомлений, которые будут появляться снизу. Кроме того, в iMessage можно будет редактировать отправленные ранее сообщения, либо вовсе безвозвратно их удалять, пишет «Царьград».