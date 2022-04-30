Apple пояснила, какие именно приложения подлежат удалению из App Store

загрузка...

Несколько дней тому назад Apple разочаровала многих разработчиков, выступила с новой инициативой по улучшению App Store: компания разослала письма с рекомендацией обновить приложение, в противном случае компания обещала удалить его из App Store. Сейчас же наконец-то появились разъяснения: все-таки все приложения удалять не будут.





Согласно уточненным данным, удалению из App Store подлежат приложения, которые не обновлялись в течение последних трех лет и не соответствуют минимальному порогу загрузок – то есть или не устанавливались вообще, или были загружены всего несколько раз за последние 12 месяцев. Вместе с тем компания увеличила срок на выпуск обновления приложения с 30 до 90 дней, которые отсчитываются с момента получения разработчиком официального уведомления Apple.