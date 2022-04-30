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    Apple пояснила, какие именно приложения подлежат удалению из App Store

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Apple пояснила, какие именно приложения подлежат удалению из App Store

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    Несколько дней тому назад Apple разочаровала многих разработчиков, выступила с новой инициативой по улучшению App Store: компания разослала письма с рекомендацией обновить приложение, в противном случае компания обещала удалить его из App Store. Сейчас же наконец-то появились разъяснения: все-таки все приложения удалять не будут.  


    Согласно уточненным данным, удалению из App Store подлежат приложения, которые не обновлялись в течение последних трех лет и не соответствуют минимальному порогу загрузок – то есть или не устанавливались вообще, или были загружены всего несколько раз за последние 12 месяцев. Вместе с тем компания увеличила срок на выпуск обновления приложения с 30 до 90 дней, которые отсчитываются с момента получения разработчиком официального уведомления Apple.

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