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Apple потребовала убрать анимированные эмодзи из Telegram

Apple потребовала убрать анимированные эмодзи из Telegram

После выхода крупного обновления Telegram создатель мессенджера Павел Дуров рассказал, почему Apple долго откладывала выпуск iOS-версии приложения. Оказывается, компанию смутили анимированные эмодзи, дебютировавшие в мессенджере.

После широкого освещения в СМИ моего предыдущего поста Apple ответила нам требованием уменьшить функциональность предстоящего обновления Telegram, удалив Telemoji, улучшенные версии стандартных смайликов в векторном формате с анимацией. Это загадочный шаг со стороны Apple, поскольку Telemoji создаст совершенно новое измерение для своих статических смайликов с низким разрешением и значительно обогатит их экосистему. Но в долгосрочной перспективе это благо для Telegram — теперь мы сделаем Telemoji еще более уникальными и узнаваемыми. Кроме того, в сегодняшнее обновление мы включили 10 других наборов смайликов. Наряду с возможностью для любого пользователя загружать свои.


Павел Дуров


Анимированные смайлики, дебютировавшие в последнем обновлении Telegram, нацелены в основном на Premium-подписчиков мессенджера. А пользователи бесплатной версии могут только любоваться ими в чатах и публиковать в Избранном. Некоторые эмодзи могут быть интерактивными — в чатах они реагируют на щелчки мышью или прикосновения к сенсорному экрану. Кроме того, Premium-пользователи имеют возможность заблокировать отправку себе голосовых и видеосообщений, а так же подарить подписку.

Представитель Apple связался с 9to5Mac и предоставил дополнительную информацию об обновлении Telegram. Некоторые из новых смайликов Telegram имеют ту же формулировку, что и фирменные смайлики Apple. Сторонние разработчики не могут создавать приложения, которые «похожи на существующий продукт Apple». В соответствии с рекомендациями App Store 5.2.5. Apple прямо указывает в том же правиле, что это включает в себя запрет на копирование дизайна смайликов Apple.

apple
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RusNewsToday24
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