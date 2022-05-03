Apple потеряла, а Samsung и Motorola «подобрали». Появилась статистика рынка смартфонов в США

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Согласно данным специалистов Counterpoint, продажи смартфонов в США по итогам первого квартала снизились на 6%.





Аналитики отмечают, что это не стоит рассматривать, как падение рынка, так как годом ранее спрос был необычно высоким. Так что рынок просто приходит в норму.

Лидером рынка США, само собой, остаётся Apple. При этом, несмотря на огромную популярность линейки iPhone 13, доля компании снизилась с 54% до 47%. А вот Samsung смогла нарастить долю с 25% до 28%. То есть эти две компании сейчас занимают 75% всего рынка смартфонов США.





Внушительный рост в списке лидеров показала Motorola, которая нарастила долю вдвое: с 6% до 12%. Как мы уже говорили ранее, Motorola в первую очередь заняла долю рынка, которую освободила LG. Кроме того в список лидеров вошли TCL, OnePlus и Google с долями 3%, 2% и 2% соответственно.

А вот доля остальных игроков упала с 12% до 6%, что говорит о том, что покупатели в США становятся всё более консервативными.