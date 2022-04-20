Apple планирует резко опустить цену iPhone 12 и iPhone 12 mini

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Как сообщает iDropNews, компания Apple начала планировать новую ценовую политику, связанную с осенним выпуском линейки iPhone 14.

Источник подтверждает предыдущую информацию о том, что компания их Купертино снизит цену на iPhone 12 с 699 до 599 долларов. Что касается iPhone 12 mini, то стартовая цена этого устройства составит 499 долларов.

Подобные маркетинговые ходы использовались и ранее, так что Apple не планирует менять проверенную стратегию в этом году. Что касается iPhone 11, то от производства этой модели компания должна отказаться.



Фантазии поклонников

В этом году серия iPhone 14 претерпит следующие изменения: компания прекратит выпуск 5,4-дюймовой модели. Теперь в линейке будет две 6,1-дюймовые и две 6,7-дюймовые модели. Покупатели смогут выбрать между iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max получат два выреза в экране, 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7 дюймовый iPhone 14 Max сохранят чёлку.

Как уже сообщалось, iPhone 14 Pro и Pro Max будут иметь значительно увеличенные модули камер из-за нового 48-мегапиксельного датчика изображения. При этом iPhone 14 и iPhone 14 Max получат уменьшенный модуль камеры, в которой два датчика будут расположены так же, как у iPhone 13.