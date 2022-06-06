Apple планирует повысить цены на iPhone по всему миру

Все версии линейки iPhone 14 подорожают на 100 долларов, сообщает mobidevices.ru. По информации источника, Apple повысит стоимость не только гаджетов, но и других продуктов компании. Так, например, вырастит цена на ноутбуки MacBook, компьютеры iMac и иные товары. При этом стоимость выпущенных устройств повышаться не будет.