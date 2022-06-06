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Apple планирует повысить цены на iPhone по всему миру

Apple планирует повысить цены на iPhone по всему миру
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Американская компания Apple планирует повысить стоимость гаджетов iPhone.

Все версии линейки iPhone 14 подорожают на 100 долларов, сообщает mobidevices.ru. По информации источника, Apple повысит стоимость не только гаджетов, но и других продуктов компании. Так, например, вырастит цена на ноутбуки MacBook, компьютеры iMac и иные товары. При этом стоимость выпущенных устройств повышаться не будет.

Рост цен обусловлен индексацией зарплат сотрудников Apple и повышением стоимости комплектующих. Представители американской компании пока не подтверждали информацию о подорожании iPhone и других продуктов.

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