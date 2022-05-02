Apple Pay нарушает правила конкуренции. Так постановила Европейская комиссия

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Как сообщает The Wall Street Journal сообщает, Европейская комиссия считает, что подход Apple к мобильным платежам ограничивает конкуренцию. Речь идёт об исключительном контроле Apple над технологией бесконтактных платежей NFC, которую Apple Pay использует для авторизации платежей с помощью iPhone или Apple Watch.

Комиссия будет рекомендовать, чтобы система Apple Pay была открыта для сторонних платежных систем, что наверняка вызовет недовольство Apple. По словам исполнительного вице-президента ЕС Маргрете Вестагер, комиссара по вопросам конкуренции, «Apple построила закрытую экосистему вокруг своих устройств и своей операционной системы. Apple контролирует вход в эту экосистему, устанавливая правила игры для всех, кто хочет привлечь потребителей с помощью устройств Apple».





Если говорить о системе Google Pay, то оно оно работает на самых разных устройствах под управлением Android. Apple прокомментировала, что «продолжит взаимодействовать с Комиссией, чтобы обеспечить европейским потребителям доступ к способу оплаты по своему выбору в безопасной и надежной среде».

По данным The Wall Street Journal, «после вступления в силу нового закона такие компании могут столкнуться со штрафами в размере до 10% от их глобального годового дохода. Повторные нарушения могут повысить лимит до 20% или привести к запрету на некоторые приобретения».

Напомним, россияне требуют у Apple 90 млн рублей за неработающий Apple Pay.