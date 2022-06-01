Apple отправляет в отставку iPad Pro, iPhone 4s, iPhone 6s и Apple TV HD

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В июне компания Apple планирует признать устаревшими целую плеяду продуктов. Об этом сообщил тематический ресурс MacRumors со ссылкой на внутренний документ, разосланный компанией в магазины Apple Store и авторизованные сервис-центры.





В категорию «устаревших» попадут оригинальный iPad Pro, дебютировавший в ноябре 2015 года, а также смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые перестали распространяться для продажи более 5 и менее 7 лет назад. Для них всё ещё предлагается ремонт, при наличии необходимых запчастей.

Интересно, что согласно документу в эту категорию также планируют отнести и Apple TV HD, несмотря на то, что Apple пока ещё продолжает продавать эту телеприставкку.

Кроме того, Apple пополнит список «вышедших из эксплуатации продуктов» смартфоном iPhone 4s. Продукт считается Apple вышедшим из эксплуатации, если компания прекратила распространять его для продажи более 7 лет назад. Для таких устройств официальный ремонт не предусмотрен и запчасти для них Apple не предоставляет.