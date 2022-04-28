Apple отправит огромный набор инструментов желающим отремонтировать iPhone самостоятельно — в двух чемоданах на колёсиках

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Компания Apple сегодня объявила о запуске программы самостоятельного ремонта для владельцев iPhone в США. В рамках этой программы пользователи могут купить запчасти и инструменты на официальном сайте программы.





Но также Apple предлагает ещё один вариант. Если вы не хотите покупать инструменты ради того, чтобы один раз отремонтировать свой iPhone, компания предоставляет набор инструментов в аренду за 49 долларов. Но заплатить их придётся, только если не вернуть набор в течение недели. Если какой-то из инструментов будет сломан или повреждён, то компания удержит стоимость этого инструмента.

Комплект оказался внушительным, в него входят все инструменты, которые могут потребоваться для ремонта моделей линейки iPhone 12 или iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

На сайте программы Apple сообщает, что полный набор инструментов поставляется в одном или двух чемоданах на колёсиках, один из них весит 19,5 кг, а второй — 16,3 кг. Составленные один на другой кейсы имеют габариты 50,8 см х 119,3 см.

Как поясняет Apple, наборы инструментов индивидуальны для каждой модели устройства. Например, для ремонта iPhone 13 или iPhone 12 пользователь получит оба таких чемодана, а iPhone SE — только один. Перечень инструментов в наборах довольно обширный.