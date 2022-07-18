Apple отправила в отставку Apple TV HD с оригинальным пультом Siri Remote

Компания Apple признала устаревшим ещё один свой продукт. В категорию «устаревших» попала телеприставка Apple TV HD, дебютировавшая в конце 2015 года.





Оригинальная Apple TV HD поставлялась с пультом Siri Remote первого поколения без белого кольца вокруг кнопки «Меню». Только устройства с этим пультом без кольца признаны устаревшими. Apple добавила белое кольцо к кнопке «Меню» в 2017 году, чтобы сделать её более заметной.

Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые перестали распространяться для продажи более 5 и менее 7 лет назад. Для них всё ещё предлагается ремонт, при наличии необходимых запчастей.

Интересно, что Apple всё ещё продолжает продавать Apple TV HD (первоначально известную как Apple TV четвертого поколения). Помимо изменений в пульте ДУ, устройство не получало никаких аппаратных обновлений с момента его выпуска почти семь лет назад.