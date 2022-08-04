Apple оснастит iPhone 2024 года процессорами, выполнеными по 3-нм техпроцессу TSMC

У компании Apple уже есть 3-нм чипы, которые должны появиться в конце этого года. Однако они предназначены не для iPhone 14. Компания намерена переходить на новый техпроцесс только к 2024 году. Как ожидается, такие чипы появятся в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.





Отметим, что на сегодняшний день самыми мощными мобильными чипами у Apple остаются 4-нм A16 Bionic, производство которых обходится довольно-таки дорого. Именно поэтому они будут только в линейке Pro/Pro Max. А переход на 3-нм техпроцесс TSMC наверняка поднимет цену ещё сильнее.

Как ожидается, новые процессоры будут более мощными и энергоэффективными по сравнению с нынешними моделями. При этом, по данным источника, старшие и младшие модели смартфонов могут получить различные чипы, хотя и выполненные в рамках одного техпроцесса.

При этом отметим, что на 3-нм производство «нацеливаются» и другие компании. В частности, Intel заказала у компании производство плиток iGPU по техпроцессу 3 нм. Производство и запустят только в конце этого года.