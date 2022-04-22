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    Apple окончательно закрыла macOS Server

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Apple окончательно закрыла macOS Server

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    Сегодня компания Apple в своём документе поддержки объявила о том, что поддержка macOS Server прекратилась 21 апреля 2022 года. То есть вчера. 


    Apple постепенно отказывалась от macOS Server в течение уже нескольких лет, и теперь компания готова закрыть проект окончательно. 

    Версия macOS Server 5.12.2 будет последней версией операционной системы, а службы macOS Server теперь перенесены в macOS. Популярные возможности macOS Server, в том числе сервер кеширования, сервер общего доступа к файлам и сервер Time Machine, были объединены в macOS, начиная с macOS High Sierra, поэтому больше нет необходимости в отдельной версии системы. 

    Существующие пользователи macOS Server могут продолжать загружать и использовать приложение с macOS Monterey.  

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