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    Apple ограничит детей от сексуального контента за пределами США. Функция размытия соответствующих фото в Messages заработает в других странах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Apple ограничит детей от сексуального контента за пределами США. Функция размытия соответствующих фото в Messages заработает в других странах

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    В конце прошлого года стало известно, что Apple добавит в Messages функцию автоматического определения фотографий сексуального характера. Изначально она была запущена в США, но сейчас готовится появиться и в других странах. 


    Разные источники сообщают, что вскоре функция заработает в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.  

    Напомним, функция предназначена для iPhone, которыми владеют дети. По умолчанию она отключена, но родители могут её активировать. В итоге ПО будет автоматически определять наличие в сообщениях приложения Messages фотографии сексуального характера и размывать их. Изначально Apple хотела, чтобы родители в таких случаях получали оповещения, но, видимо, такая работа функции вызвала бы вопросы у регулирующих органов, так что сейчас всё ограничивается размытием фото. К слову, аналогично ПО работает и с фотографиями, которые ребёнок отправляет.  

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