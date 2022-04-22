Apple ограничит детей от сексуального контента за пределами США. Функция размытия соответствующих фото в Messages заработает в других странах

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В конце прошлого года стало известно, что Apple добавит в Messages функцию автоматического определения фотографий сексуального характера. Изначально она была запущена в США, но сейчас готовится появиться и в других странах.





Разные источники сообщают, что вскоре функция заработает в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, функция предназначена для iPhone, которыми владеют дети. По умолчанию она отключена, но родители могут её активировать. В итоге ПО будет автоматически определять наличие в сообщениях приложения Messages фотографии сексуального характера и размывать их. Изначально Apple хотела, чтобы родители в таких случаях получали оповещения, но, видимо, такая работа функции вызвала бы вопросы у регулирующих органов, так что сейчас всё ограничивается размытием фото. К слову, аналогично ПО работает и с фотографиями, которые ребёнок отправляет.