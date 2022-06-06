Технологии04

Apple официально представила блок питания с двумя портами USB-C. Он стоит 60 долларов и рекомендован для использования с новым MacBook Air на SoC M2

Apple официально представила блок питания с двумя портами USB-C. Он стоит 60 долларов и рекомендован для использования с новым MacBook Air на SoC M2

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Шпионские фото перспективного блока питания Apple с двумя портами USB-C уже давно гуляли по Сети, и вот сейчас новинка наконец-то представлена официально. Даже не одна новинка, а две: оба блока питания оснащены парой портов USB-C, и оба выдают 35 Вт мощности, только корпуса у них разные.


35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter – именно так официально называется аксессуар – пока недоступен для приобретения, но цена уже объявлена: 60 долларов. Он входит в комплект поставки нового MacBook Air ценой от 1500 долларов, в то время как в базовой версии ноутбука – стандартный блок питания с одним портом USB-C и мощностью 30 Вт.

Apple официально представила блок питания с двумя портами USB-C. Он стоит 60 долларов и рекомендован для использования с новым MacBook Air на SoC M2
Apple официально представила блок питания с двумя портами USB-C. Он стоит 60 долларов и рекомендован для использования с новым MacBook Air на SoC M2

35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter совместим не только с MacBook Air – устройство можно использовать для зарядки умных часов Apple, а также наушников, планшетов iPad и, естественно, iPhone.

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