Apple объявила устаревшими сразу девять устройств, включая первый MacBook Pro с панелью Touch Bar

Компания Apple признала устаревшими новую партию своих устройств. В категорию «устаревших» попали MacBook, MacBook Air, MacBook Pro и iMac, выпущенные в 2015 и 2016 годах.





Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые перестали распространяться для продажи более 5 и менее 7 лет назад. Для них всё ещё предлагается ремонт при наличии необходимых запчастей.

Таким образом, первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar теперь классифицируются как устаревшие. Apple представила Touch Bar в октябре 2016 года в рамках полной модернизации MacBook Pro. С тех пор Apple удалила сенсорную панель из более дорогих моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на новом 13-дюймовом MacBook Pro с платформой M2.

Полный список устройств Apple, объявленных устаревшими в конце июля: