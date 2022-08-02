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Apple объявила устаревшими сразу девять устройств, включая первый MacBook Pro с панелью Touch Bar

Apple объявила устаревшими сразу девять устройств, включая первый MacBook Pro с панелью Touch Bar

Компания Apple признала устаревшими новую партию своих устройств. В категорию «устаревших» попали MacBook, MacBook Air, MacBook Pro и iMac, выпущенные в 2015 и 2016 годах.


Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые перестали распространяться для продажи более 5 и менее 7 лет назад. Для них всё ещё предлагается ремонт при наличии необходимых запчастей. 

Таким образом, первые модели MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar теперь классифицируются как устаревшие. Apple представила Touch Bar в октябре 2016 года в рамках полной модернизации MacBook Pro. С тех пор Apple удалила сенсорную панель из более дорогих моделей MacBook Pro, но она по-прежнему доступна на новом 13-дюймовом MacBook Pro с платформой M2.

Полный список устройств Apple, объявленных устаревшими в конце июля:

  • MacBook (12 дюймов, начало 2016 года)

  • MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года)

  • MacBook Pro (13 дюймов, начало 2015 года)

  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt)

  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt)

  • MacBook Про (15 дюймов, 2016 год)

  • iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года)

  • iMac (27 дюймов, Retina 5K, конец 2015 г.)

  • 9,7-дюймовый iPad Pro (2016 год)

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