Apple объяснила, почему вернула «ВКонтакте» и другие приложения в App Store

Компания Apple заявила, что она восстановила приложения, созданные российской технологической группой ВКонтакте, в App Store после того, как компания представила доказательства того, что она «не принадлежит и не контролируется юридическим лицом, находящимся под санкциями».

«Приложения этого разработчика были удалены из App Store, как того требует закон, после того, как разработчику было сделано несколько запросов на предоставление документации, подтверждающей, что они не нарушают санкции Великобритании, — заявил представитель Apple Питер Аджемян. — После удаления разработчик предоставил необходимую информацию, подтверждающую, что контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется лицом, находящимся под санкциями. Таким образом, приложения были восстановлены в App Store».





Напомним, 26 сентября компания удалила из App Store социальную сеть ВКонтакте, почтовое приложение Mail.ru, «Новости», «Звонки», «Мессенджер» и «VK Музыка» в ответ на санкции, которые наложила Великобритания.

На прошлой неделе приложения вернулись в магазин.