Apple не рассчитывает на большие продажи дорогих защищённых часов Watch Pro

Защищённые умные часы Apple Watch Pro (название предположительное), как сообщалось, будут стоить 900–1000 долларов, то есть будут вдвое или более дороже базовых Watch Series 8, если их цена не вырастет относительно базовых Watch Series 7.





При такой цене часы не могут продаваться так же хорошо, как и обычные модели. И, ссылаясь на аналитика Росса Янга, источник говорит, что Apple и не рассчитывает продать много своих старших часов нового поколения.

Аналитик говорит, что Apple Watch Pro будут произведены в относительно небольшом объёме. Сама Apple якобы рассчитывает реализовать лишь 1 млн таких часов до конца текущего года. Для сравнения: прогноз для 45-миллиметровых Watch Series 8 составляет 4 млн.