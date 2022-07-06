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Apple не оставит профессионалов без нового моноблока. iMac Pro на SoC M3 Pro/Max ожидается в следующем году

Apple не оставит профессионалов без нового моноблока. iMac Pro на SoC M3 Pro/Max ожидается в следующем году

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Компания Apple не забросила линейку iMac Pro. Как сообщается, она работает над новой моделью на основе SoC M3.  


На данный момент Apple работает над двумя новыми моноблоками. Обычный 24-дюймовый iMac обновится в следующем году и получит новую платформу M3. Вероятно, именно её базовую версию. 

Второй моделью является более крупный iMac для профессионалов, и это, скорее всего, будет новый iMac Pro. В данном случае речь уже не о базовой SoC M3, а о платформах этой линейки. Учитывая текущие принципы именования, можно ожидать использования M3 Pro или M3 Max. 

При этом новых моноблоков на M2 не ожидается. Сейчас, напомним, в ассортименте Apple имеется только 24-дюймовый iMac на SoC M1. Таким образом, когда выйдет новая модель на M3 разница в производительности будет весьма существенной.  

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