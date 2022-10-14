Apple наказали за то, что она убрала зарядные устройства из комплекта iPhone. Apple утверждает, что это позволило сэкономить около 550 000 тонн руды

Суд в бразильском штате Сан-Паулу вынес решение против Apple по иску, поданному Ассоциацией заемщиков, потребителей и налогоплательщиков, постановив, что новые iPhone, продаваемые в стране, должны быть оснащены зарядными устройствами. В итоге Apple должна заплатить около 20 млн долларов, однако компания уже заявила, что подаст апелляцию на это решение.

Согласно отчету об охране окружающей среды, опубликованному Apple в этом году, после отказа от пластиковой пленки в упаковке iPhone количество используемого пластика сократилось примерно на 600 тонн в год, а отказ от зарядного устройства, поставляемого с iPhone, позволил сэкономить около 550 000 тонн медно-оловянной и цинковой руды.





Заявления Apple о «защите окружающей среды» вызвали критику со стороны потребителей. Многие считают, что Apple использует данную тему, чтобы прикрыть свое желание зарабатывать больше на каждом проданном смартфоне без зарядного устройства.

Также Apple критикуют за то, что зарядное устройство и кабель iPhone не являются стандартными (USB-C), а это значит, что их приходится покупать отдельно по высокой цене.

Напомним, в сентябре 2020 года Apple прекратила добавлять зарядное устройство в комплект со смартфонами iPhone во имя «защиты окружающей среды».