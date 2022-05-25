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Apple начала удалять iPod touch со своих сайтов

Apple начала удалять iPod touch со своих сайтов

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Через пару недель после того, как Apple объявила о снятии с производства iPod touch, компания начала удалять легендарный плеер со своих региональных официальных сайтов.


Стало невозможно получить доступ к странице iPod touch на сайте Apple в таких странах, как Канада, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Испания, Сингапур, Южная Корея, Швеция, Швейцария и многих других. Страница все еще существует в некоторых странах, в том числе в США. 

iPod touch по-прежнему можно найти в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных реселлеров Apple, пока устройства есть в наличии, но запасы подходят к концу. 

Напомним, iPod touch седьмого поколения был выпущен в 2019 году, оснащен 4-дюймовым дисплеем Retina, SoC A10 и классической кнопкой «Домой» без Touch ID.

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RusNewsToday24
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