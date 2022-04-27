Apple начала предлагать всё необходимое для самостоятельного ремонта iPhone

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Компания Apple объявила о запуске программы самостоятельного ремонта iPhone (Self Service Repair Program), анонсированной ещё в прошлом году.





Программа позволит пользователям iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE выполнять определённый ремонт в домашних условиях. На первое время программа доступна для США, а ближе к концу 2022 года планируется европейский запуск.

В новом магазине для самостоятельного ремонта Apple предлагает оригинальные компоненты и инструменты, а также руководства по ремонту.

В магазине покупателям доступно более 200 отдельных запчастей и инструментов. На первое время в магазине предлагаются инструменты только для линеек ‌iPhone 12‌ и ‌iPhone 13‌ и ‌iPhone SE‌ третьего поколения.

Apple обещает расширить ассортимент магазина инструментами, руководствами и запчастями для компьютеров Mac с чипами Apple в конце этого года.