Apple на страже безопасности пользователей. AirPods Pro могут получить умную систему, отслеживающую окружающее пространство на предмет опасностей

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Компания Apple работает над новыми технологиями, призванными обеспечить защиту пользователей. Причём защиту в физическом смысле.





Новый патент компании под названием Contextual audio system описывает фактически систему умного шумоподавления нового поколения. Либо же можно сказать, что это новое поколение режима прозрачности.

Суть идеи в том, чтобы регулировать то, где, когда и какие окружающие звуки будет слышать пользователь наушников. Источник говорит, что подобные технологии могут появиться в AirPods Pro какого-либо из следующих поколений.

Подразумевается, что система будет пропускать важные звуки окружающего пространства, которые могут так или иначе быть связанными с какими-либо источниками опасности. К примеру, звук приближающегося автомобиля, звук сигнала авто, шум стройки, сирены и так далее. Система будет анализировать не только окружающие звуки, но и местоположение пользователя посредством GPS в iPhone или умных часах, скорость и направление движения и так далее. В частности, при приближении человека к каком-то загруженному перекрёстку система будет отслеживать окружающие звуки более подробно.





Система сможет снижать громкость музыки или настраивать режим прозрачности, причём отдельно для каждого наушника, чтобы помочь пользователю лучше сориентироваться в ситуации. Также наушники смогут активировать какие-то системные оповещения об опасной ситуации.

Всё это должно помочь повысить безопасность пешеходов и велосипедистов на оживлённых улицах городов. Правда, учитывая описанное выше, может сложиться ситуация, что где-то в центре города с оживлённым движением и шумом наушники постоянно будут пропускать слишком много окружающих звуков, что может не понравиться многим пользователям.