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Apple на страже безопасности пользователей. AirPods Pro могут получить умную систему, отслеживающую окружающее пространство на предмет опасностей

Apple на страже безопасности пользователей. AirPods Pro могут получить умную систему, отслеживающую окружающее пространство на предмет опасностей

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Компания Apple работает над новыми технологиями, призванными обеспечить защиту пользователей. Причём защиту в физическом смысле. 


Новый патент компании под названием Contextual audio system описывает фактически систему умного шумоподавления нового поколения. Либо же можно сказать, что это новое поколение режима прозрачности. 

Суть идеи в том, чтобы регулировать то, где, когда и какие окружающие звуки будет слышать пользователь наушников. Источник говорит, что подобные технологии могут появиться в AirPods Pro какого-либо из следующих поколений.  

Подразумевается, что система будет пропускать важные звуки окружающего пространства, которые могут так или иначе быть связанными с какими-либо источниками опасности. К примеру, звук приближающегося автомобиля, звук сигнала авто, шум стройки, сирены и так далее. Система будет анализировать не только окружающие звуки, но и местоположение пользователя посредством GPS в iPhone или умных часах, скорость и направление движения и так далее. В частности, при приближении человека к каком-то загруженному перекрёстку система будет отслеживать окружающие звуки более подробно.

Apple на страже безопасности пользователей. AirPods Pro могут получить умную систему, отслеживающую окружающее пространство на предмет опасностей

 

Система сможет снижать громкость музыки или настраивать режим прозрачности, причём отдельно для каждого наушника, чтобы помочь пользователю лучше сориентироваться в ситуации. Также наушники смогут активировать какие-то системные оповещения об опасной ситуации.  

Всё это должно помочь повысить безопасность пешеходов и велосипедистов на оживлённых улицах городов. Правда, учитывая описанное выше, может сложиться ситуация, что где-то в центре города с оживлённым движением и шумом наушники постоянно будут пропускать слишком много окружающих звуков, что может не понравиться многим пользователям.  

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apple
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