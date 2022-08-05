Apple может отложить релиз iPadOS 16 на месяц

Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple намерена отложить релиз iPadOS 16 на месяц, хотя изначально планировалось, что система для планшетов и iOS 16 для смартфонов выдут одновременно — в сентябре.





Однако теперь, по словам Гурмана, это изменилось. Разработчики переделывают работу системы многозадачности на iPad. Это связано с функцией Stage Manager, которая даёт возможность несколько задач параллельно, переключаясь между ними. В ней можно менять размеры окон и переключаться между группами программ.

Как отмечается, в бета-версии iPadOS 16 обнаружилось много багов, а интерфейс многие сочли запутанным. Перенос дады релиза позволит разработчикам улучшить iOS 16, а также выпустить iPadOS 16 ближе к запуску iPad Pro с чипом M2 и обновлённого iPad начального уровня с портом USB-C.

Отметим, что функция Stage Manager также есть в настольной ОС, однако там, похоже, с ней меньше проблем.

А ранее Марк Гурман сообщил, что новые MacBook Air выпустят в цветах старых моделей.