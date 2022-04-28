Apple молодцы, но есть проблема. Специалисты iFixit обозначили важный нюанс в новой программе самостоятельного ремонта iPhone

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Компания Apple запустила программу самостоятельного ремонта iPhone (Self Service Repair Program). И это может показаться отличной идеей, но есть оговорки.
Специалисты iFixit похвалили Apple за такую инициативу (хотя компанию просто вынудили пойти на такой шаг новые законы), но отметили, что в этом вопросе остаётся одна большая проблема.
Дело в том, что в смартфонах Apple практически все основные компоненты нельзя просто взять и заменить. Их нужно сопрячь с устройством на программном уровне. В рамках программы самостоятельного ремонта это работает следующим образом: при покупке запчастей покупатель должен ввести серийный номер устройства или IMEI, а любые заказанные детали должны быть сопряжены именно с указанным устройством после установки. Чтобы инициировать процесс сопряжения, известный как System Configuration, клиентам необходимо связаться со службой поддержки магазина самообслуживания в чате или по телефону. Как считают в iFixit, эта стратегия ограничивает возможности стороннего ремонта с помощью тактики потери функций и запугивания и может резко ограничить возможности для компаний, занимающихся восстановлением iPhone.
На сегодняшний день вы можете купить официальный экран Apple iPhone 12 и без проблем установить его на свое устройство самостоятельно. До сих пор ремонт своими руками заключался в сохранении целостности динамика и датчика Face ID, затем очень осторожном перемещении их на новый экран и, наконец, игнорировании некоторых предупреждений ОС. Если ваша сборка была повреждена или неисправна, вам не повезло. Новая программа решит эту проблему — при условии, что вы купили официальную деталь Apple.
Однако, чтобы проверить эту часть, вам нужно ввести серийный номер вашего телефона или IMEI. И когда вы закончите установку детали, вам необходимо сопрячь ее с телефоном, который вы указали при покупке, с помощью программного обеспечения для конфигурирования по беспроводной сети. Требование сопряжения деталей, по сути, устанавливает срок годности iPhone. Когда мастер по ремонту получает работающий телефон без запчастей, у него не будет возможности полностью восстановить продукт, требующий замены дисплея, даже если у него есть оригинальный дисплей Apple от другого телефона