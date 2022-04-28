Apple молодцы, но есть проблема. Специалисты iFixit обозначили важный нюанс в новой программе самостоятельного ремонта iPhone

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Компания Apple запустила программу самостоятельного ремонта iPhone (Self Service Repair Program). И это может показаться отличной идеей, но есть оговорки.





Специалисты iFixit похвалили Apple за такую инициативу (хотя компанию просто вынудили пойти на такой шаг новые законы), но отметили, что в этом вопросе остаётся одна большая проблема.

Дело в том, что в смартфонах Apple практически все основные компоненты нельзя просто взять и заменить. Их нужно сопрячь с устройством на программном уровне. В рамках программы самостоятельного ремонта это работает следующим образом: при покупке запчастей покупатель должен ввести серийный номер устройства или IMEI, а любые заказанные детали должны быть сопряжены именно с указанным устройством после установки. Чтобы инициировать процесс сопряжения, известный как System Configuration, клиентам необходимо связаться со службой поддержки магазина самообслуживания в чате или по телефону. Как считают в iFixit, эта стратегия ограничивает возможности стороннего ремонта с помощью тактики потери функций и запугивания и может резко ограничить возможности для компаний, занимающихся восстановлением iPhone.