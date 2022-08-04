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Apple и Google удалили почти 600 тысяч приложений из App Store и Google Play

Apple и Google удалили почти 600 тысяч приложений из App Store и Google Play

Компании Apple и Google провели большую «зачистку» в своих фирменны онлайн-магазинах приложений. Как следует из статистики Pixalate, из App Store и Google Play за второй квартал 2022 года было удалено в общей сложности 592 000 приложений.


Это значительное увеличение по сравнению с 220 000 приложений, удалёнными двумя компаниями в первом квартале года. Особенно выделилась Apple, удалившая сразу  439 000 приложений —  на 8 652% больше, чем в первом квартале 2022 года. 

Основной причиной, по которой Apple исключала приложения из магазина во втором квартале, стало отсутствие обновлений в течение многих лет. Среди удалённых приложений 64% не получали обновлений в течение как минимум двух лет или более. По данным Pixalate, 31% приложений, исключенных из списка в Apple App Store, не соответствовали политике конфиденциальности. 

Кроме того, из App Store и Google Play было удалено 35 приложений СберБанка.

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RusNewsToday24
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