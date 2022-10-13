Apple добавит некоторые свои сервисы в Windows

Microsoft продолжает объединять сервисы других компаний в рамках Windows. Софтверный гигант заявил, что для Windows 10 и 11 выпустят официальные приложения Apple Music и Apple TV, которые появятся в Microsoft Store в будущем году. Также приложение Apple Music уже доступно на консолях Xbox.





Отметим, что «родных» приложений Apple Music и Apple TV для Windows до сих пор просто не было. Для просмотра видео и прослушивания музыки нужно было использовать браузер и заходить на соответствующие сайты. Альтернативой было приложение iTunes, которое плохо было адаптировано под Windows.

Помимо этого, в приложение «Фотографии» для Windows 11 добавят поддержку облачного сервиса iCloud, что позволит синхронизировать фото со смартфона или планшета Apple. На данный момент это работает через браузер или приложение iCloud for Windows.

Таким образом, в Купертино явно хотят расширить своё присутствие за пределами собственной экосистемы, а для этого нужно, чтобы фирменные сервисы были доступны везде.

Ранее сообщалось, что приложение Microsoft Defender вышло на macOS и iOS