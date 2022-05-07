Apple даже не в пятёрке лидеров. Появилась статистика рынка умных часов Индии

загрузка...

Рынок умных часов Индии в последние годы стал очень необычным из-за местных компаний. Аналитики Counterpoint подвели итоги первого квартала на этом рынке, и он изменился ещё сильнее.





К примеру, в отличие от глобальной статистики, Apple не только не лидирует — её нет даже в пятёрке лидеров. К сожалению, источник не указывает долю компании в целом, говоря лишь, что купертинцы нарастили продажи вдвое и лидируют в сегменте премиальных часов с долей 87%. Судя по списку в новости источника, в целом Apple занимает седьмое место на местном рынке.





Лидирует же компания Noise, которая заняла 23% рынка против 31,1% годом ранее. На второе место вырвалась Fire-Bolt, которая год назад даже не была в пятёрке. Сейчас она дышит в спину лидеру с 21%. 17,8% у компании Boat, на четвёртое место с долей 4,4% поднялась Dizo, а замыкает пятёрку лидеров Samsung с долей 3,8%. Amazfit и Realme опустились с четвёртого и третьего на восьмое и шестое соответственно. Xiaomi замыкает десятку лидеров, показав рост на 238%.