Apple больше не самая дорогая компания в мире. Ее опередила Saudi Aramco

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В начале года Apple стала первой компанией с рыночной капитализацией в 3 триллиона долларов, однако с тех пор акции Apple падали, и особенно падение усилилось в последнее время. Как итог, Apple потеряла звание самой дорогой компании на планете – ее обошла Saudi Aramco.





По данным Bloomberg, рыночная капитализация национальной нефтяной компании составила $2,43 трлн, а Apple – $2,41 трлн. Агентство объясняет слабость акций технологических компаний (в том числе Apple) в 2022 году опасениями по поводу инфляции и более агрессивной политикой Федеральной резервной системы США. Важную роль также сыграли ограничения цепочки поставок. Вместе с тем, ценные бумаги Saudi Aramco в 2022 году подскочили в цене почти на 30% благодаря росту цен на нефть.