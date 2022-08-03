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Аппетитные бутерброды к борщу: просто и вкусно

бутерброды к борщу

Для идеального обеда нужно совсем немного: горячий борщ, ароматный лучок и вкусный бутерброд, который чудесным образом дополнит эту картину. Кто сможет от такого отказаться? Если ранее по какой-то причине вы не готовили бутерброды к борщу, стоит начать это делать прямо сейчас.

Даже такое сытное первое блюдо нуждается во вкуснейшем дополнении. Потому мы подобрали для вас три идеальных рецепта бутербродов с обалденными намазками. Попробовав их, вы не сможете уже представить себе борщ без свежего хлебушка с пряным салом.

Вкусные бутерброды к борщу: 3 отличных рецепта

© Depositphotos

Бутерброды с салом и зеленью

Список ингредиентов:

  • 200 г соленого сала
  • 4 зуб. чеснока
  • 5 горошинок черного перца
  • 0,5 пуч. укропа
  • красный перец по вкусу
  • несколько ломтиков цельнозернового хлеба

Способ приготовления:

  1. Очищаем поверхность сала от лишней соли. Снимаем шкурку. Протираем сало при помощи бумажных полотенец. Разрезаем его на небольшие кусочки.
  2. Горошинки черного перца помещаем в полиэтиленовый пакет и измельчаем их, используя обычную скалку.
  3. Очищаем чеснок. Хорошенько промываем укроп. Крупно его нарезаем.
  4. Помещаем в чашу блендера сало, черный перец, чеснок и зелень. Добавляем красный перец. Перебиваем всё до однородности.
  5. Намазываем полученную массу на цельнозерновой хлеб и наслаждаемся потрясающим вкусом!

бутерброды к борщу© Depositphotos

Бутерброды с классической намазкой из сала

Список ингредиентов:

  • 250 г соленого сала
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 0,5 ч. л. паприки
  • 4 зуб. чеснока
  • несколько ломтиков черного хлеба

Способ приготовления:

  1. Срезаем с сала шкурку. Прокручиваем его дважды на мясорубке либо же перемалываем в блендере.
  2. Добавляем черный молотый перец и паприку.
  3. Пропускаем через пресс чеснок. Добавляем его к салу. Хорошенько всё перемешиваем.
  4. Подсушиваем на сковороде ломтики черного хлеба с двух сторон. Намазываем готовую массу из сала. При желании выкладываем сверху нарезанный соленый огурец. Приятного аппетита!

бутерброды к борщу© Depositphotos

Бутерброды с пикантной намазкой из сала

Список ингредиентов:

  • 250 г свежего сала
  • 4 зуб. чеснока
  • соль по вкусу
  • красный молотый перец по вкусу
  • 1 стручок горького перца
  • несколько ломтиков белого хлеба

Способ приготовления:

  1. Снимаем с сала шкурку. Нарезаем его на небольшие куски. Пропускаем дважды через мясорубку.
  2. Измельчаем горький перец. Добавляем его к салу.
  3. Пропускаем через пресс чеснок. Всыпаем его к остальным ингредиентам.
  4. Добавляем соль и красный перец. Тщательно всё перемешиваем.
  5. Полученную массу намазываем на белый хлеб. Готово!

бутерброды к борщу© Depositphotos

Рекомендуем приготовить такие намазки из сала про запас и разложить их по баночкам. Затем потребуется лишь нарезать хлеб на ломтики и достать заготовку. Намазываете ее, разливаете борщ по тарелкам — потрясающий обед подано!

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