Аппетитные бутерброды к борщу: просто и вкусно

Для идеального обеда нужно совсем немного: горячий борщ, ароматный лучок и вкусный бутерброд, который чудесным образом дополнит эту картину. Кто сможет от такого отказаться? Если ранее по какой-то причине вы не готовили бутерброды к борщу, стоит начать это делать прямо сейчас.

Даже такое сытное первое блюдо нуждается во вкуснейшем дополнении. Потому мы подобрали для вас три идеальных рецепта бутербродов с обалденными намазками. Попробовав их, вы не сможете уже представить себе борщ без свежего хлебушка с пряным салом.

Вкусные бутерброды к борщу: 3 отличных рецепта

© Depositphotos

Бутерброды с салом и зеленью

Список ингредиентов:

200 г соленого сала

4 зуб. чеснока

5 горошинок черного перца

0,5 пуч. укропа

красный перец по вкусу

несколько ломтиков цельнозернового хлеба

Способ приготовления:

Очищаем поверхность сала от лишней соли. Снимаем шкурку. Протираем сало при помощи бумажных полотенец. Разрезаем его на небольшие кусочки. Горошинки черного перца помещаем в полиэтиленовый пакет и измельчаем их, используя обычную скалку. Очищаем чеснок. Хорошенько промываем укроп. Крупно его нарезаем. Помещаем в чашу блендера сало, черный перец, чеснок и зелень. Добавляем красный перец. Перебиваем всё до однородности. Намазываем полученную массу на цельнозерновой хлеб и наслаждаемся потрясающим вкусом!

© Depositphotos

Бутерброды с классической намазкой из сала

Список ингредиентов:

250 г соленого сала

0,5 ч. л. черного молотого перца

0,5 ч. л. паприки

4 зуб. чеснока

несколько ломтиков черного хлеба

Способ приготовления:

Срезаем с сала шкурку. Прокручиваем его дважды на мясорубке либо же перемалываем в блендере. Добавляем черный молотый перец и паприку. Пропускаем через пресс чеснок. Добавляем его к салу. Хорошенько всё перемешиваем. Подсушиваем на сковороде ломтики черного хлеба с двух сторон. Намазываем готовую массу из сала. При желании выкладываем сверху нарезанный соленый огурец. Приятного аппетита!

© Depositphotos

Бутерброды с пикантной намазкой из сала

Список ингредиентов:

250 г свежего сала

4 зуб. чеснока

соль по вкусу

красный молотый перец по вкусу

1 стручок горького перца

несколько ломтиков белого хлеба

Способ приготовления:

Снимаем с сала шкурку. Нарезаем его на небольшие куски. Пропускаем дважды через мясорубку. Измельчаем горький перец. Добавляем его к салу. Пропускаем через пресс чеснок. Всыпаем его к остальным ингредиентам. Добавляем соль и красный перец. Тщательно всё перемешиваем. Полученную массу намазываем на белый хлеб. Готово!

© Depositphotos

Рекомендуем приготовить такие намазки из сала про запас и разложить их по баночкам. Затем потребуется лишь нарезать хлеб на ломтики и достать заготовку. Намазываете ее, разливаете борщ по тарелкам — потрясающий обед подано!

