Аппетитные бутерброды к борщу: просто и вкусно

Для идеального обеда нужно совсем немного: горячий борщ, ароматный лучок и вкусный бутерброд, который чудесным образом дополнит эту картину. Кто сможет от такого отказаться? Если ранее по какой-то причине вы не готовили бутерброды к борщу, стоит начать это делать прямо сейчас.
Даже такое сытное первое блюдо нуждается во вкуснейшем дополнении. Потому мы подобрали для вас три идеальных рецепта бутербродов с обалденными намазками. Попробовав их, вы не сможете уже представить себе борщ без свежего хлебушка с пряным салом.
Вкусные бутерброды к борщу: 3 отличных рецепта
Бутерброды с салом и зеленью
Список ингредиентов:
- 200 г соленого сала
- 4 зуб. чеснока
- 5 горошинок черного перца
- 0,5 пуч. укропа
- красный перец по вкусу
- несколько ломтиков цельнозернового хлеба
Способ приготовления:
- Очищаем поверхность сала от лишней соли. Снимаем шкурку. Протираем сало при помощи бумажных полотенец. Разрезаем его на небольшие кусочки.
- Горошинки черного перца помещаем в полиэтиленовый пакет и измельчаем их, используя обычную скалку.
- Очищаем чеснок. Хорошенько промываем укроп. Крупно его нарезаем.
- Помещаем в чашу блендера сало, черный перец, чеснок и зелень. Добавляем красный перец. Перебиваем всё до однородности.
- Намазываем полученную массу на цельнозерновой хлеб и наслаждаемся потрясающим вкусом!
Бутерброды с классической намазкой из сала
Список ингредиентов:
- 250 г соленого сала
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 0,5 ч. л. паприки
- 4 зуб. чеснока
- несколько ломтиков черного хлеба
Способ приготовления:
- Срезаем с сала шкурку. Прокручиваем его дважды на мясорубке либо же перемалываем в блендере.
- Добавляем черный молотый перец и паприку.
- Пропускаем через пресс чеснок. Добавляем его к салу. Хорошенько всё перемешиваем.
- Подсушиваем на сковороде ломтики черного хлеба с двух сторон. Намазываем готовую массу из сала. При желании выкладываем сверху нарезанный соленый огурец. Приятного аппетита!
Бутерброды с пикантной намазкой из сала
Список ингредиентов:
- 250 г свежего сала
- 4 зуб. чеснока
- соль по вкусу
- красный молотый перец по вкусу
- 1 стручок горького перца
- несколько ломтиков белого хлеба
Способ приготовления:
- Снимаем с сала шкурку. Нарезаем его на небольшие куски. Пропускаем дважды через мясорубку.
- Измельчаем горький перец. Добавляем его к салу.
- Пропускаем через пресс чеснок. Всыпаем его к остальным ингредиентам.
- Добавляем соль и красный перец. Тщательно всё перемешиваем.
- Полученную массу намазываем на белый хлеб. Готово!
Рекомендуем приготовить такие намазки из сала про запас и разложить их по баночкам. Затем потребуется лишь нарезать хлеб на ломтики и достать заготовку. Намазываете ее, разливаете борщ по тарелкам — потрясающий обед подано!
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