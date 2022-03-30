«Апперкот» по репутации доллара: одно решение России заставило мир усомниться в стабильности США

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Курс доллара опустился ниже 85 рублей, седьмой день подряд показывая
падение к российской валюте, передает РИА
Новости. Президент Национального союза экспортеров Илья Семин отметил в
беседе с «Народными Новостями», что Россия показала всему миру — доллару больше
нельзя доверять как мировой резервной валюте, наступает новая эра экономики.
По итогам торгов на Московской бирже 29 марта курс доллара
закрепился на отметке 84,96 рубля, то есть российская валюта отыграла у «американца»
почти пять пунктов. Аналогичная тенденция наблюдается и с курсом евро, однако
европейская валюта дешевеет чуть медленнее. Накануне ее курс замер на отметке
94,1 рубля. Примечательно, что в течение торговой сессии, обе западные валюты
опускались до минимальных значений с конца февраля.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что причины столь
серьезного отыгрыша позиций российской валютой в решении Кремля перейти на
расчеты в рублях с клиентами из недружественных стран, покупающими российский
газ. По словам Ильи Семина, РФ задала новый мировой тренд, и нанесла самый
мощный репутационный апперкот по доллару за последние 30 лет, заставив весь мир
усомниться в его стойкости.
«Глобально доллар перестает быть безрисковой валютой. Это
больше всего понимают в России, но и в других странах тоже: Китае, Индии и даже
Европе. Все больше государств осознают, что абсолютной безопасности доллара уже
не существует. Поэтому последние новости про переход стран на взаиморасчеты в
рублях, в своих национальных валютах – только начало большого тренда. Страны
будут все больше переходить на собственные валюты, а доверие к доллару —
падать. Такого, что было в последние 30 лет, уже не будет никогда. Курс рубля
укрепляется к доллару на фоне ожиданий, что Европа начнет покупать газ за рубли»,
— пояснил наш собеседник.
Понятно, что на словах западные политики могут бесконечно
отказываться от покупки российских энергоресурсов за рубли, продолжил
специалист. Однако, на деле нет сомнений, что они прекрасно понимают:
отказаться от голубого топлива из РФ сегодня просто невозможно. Именно это
подтверждает поведение биржи, пуская по ветру всю браваду Европы.
«По факту РФ будет получать рубли. Есть заявления политиков,
а есть реальная реакция рынка. Мы увидели: рынок не верит, что Европа продолжит
покупать в евро, а верит в расчеты в рублях. Есть страны, которые уже начали
покупать российскую валюту, понимая, что без газа не обойтись. Это фактически
означало бы обанкротить свою промышленность. Учитывая, как настроен Китай,
Индия и некоторые страны арабского мира, вероятно, потом ее будет не
восстановить. Ожидаю, что экономика и здравый смысл преобладают», — поделился
прогнозом эксперт.
Сегодня мы стоим на пороге абсолютно новой экономической
модели мира. После глубокого кризиса, который наблюдался еще до беспрецедентных
антироссийских санкций, настанет неминуемый рассвет. Экономическую победу одержат
те, кто сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.
«В США прогнозируется рецессия. Ближайшие два года — время мирового
кризиса. Дело не только в России, но в общемировом кризисе — валютном,
энергетическом, продовольственном, логистическом. Мы живем в историческое
время: мир реально меняется. Эти изменения не могут быть безболезненными. Победителями
выйдут страны, имеющие свою собственную самодостаточную промышленность. Россия
не должна терять ни одного дня, а быстро не только импортозаместить критически
важные отрасли, но и создать собственную самодостаточную промышленность. Тогда
мы победим в этом мировом кризисе», — подытожил Семин.
Вероятно, в ближайшем будущем Россия перейдет на
взаиморасчеты в рублях и по другим направлениям экспорта, добавил собеседник
НН. Он убежден, что необходимо создавать собственную независимую рублевую зону
торговли.