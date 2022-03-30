«Апперкот» по репутации доллара: одно решение России заставило мир усомниться в стабильности США

«Глобально доллар перестает быть безрисковой валютой. Это

больше всего понимают в России, но и в других странах тоже: Китае, Индии и даже

Европе. Все больше государств осознают, что абсолютной безопасности доллара уже

не существует. Поэтому последние новости про переход стран на взаиморасчеты в

рублях, в своих национальных валютах – только начало большого тренда. Страны

будут все больше переходить на собственные валюты, а доверие к доллару —

падать. Такого, что было в последние 30 лет, уже не будет никогда. Курс рубля

укрепляется к доллару на фоне ожиданий, что Европа начнет покупать газ за рубли»,

— пояснил наш собеседник.