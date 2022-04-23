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    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее

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    prt scr telegram.org/ Kotsnews

    Российские военные взяли под контроль арсенал оружия ВСУ под
    городом Балаклея в Харьковской области, который все восемь с лишним лет не давал
    покоя жителям Луганска и Донецка. Военный корреспондент «Комсомольской правды»
    Александр Коц в личном Telegram-канале
    показал, в каком состоянии сейчас находится украинский военный склад.

    Коц сообщил, что арсенал под городом Балаклея в Харьковской
    области под контролем российских войск. Здесь хранилось большое количество
    ракетного вооружения, снаряды, мины различных калибров.  Поэтому именно этот арсенал является одним из самых крупных в Европе. Сюда
    с 2014 года киевская власть отправляла боеприпасы, которыми военные ВСУ
    обстреливали территории Донбасса.

    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее
    prt scr telegram.org/ Kotsnews

    Однако несколько лет назад, в 2017 году, здесь случился
    пожар, в результате которого арсенал взрывался несколько дней, горел и
    раскидывал смертоносное железо по всей округе.

    «На данный момент видны последствия пожара: вокруг валяются
    ракеты, хвостовики. Апокалиптическая картина», — высказался военкор КП.

    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее
    prt scr telegram.org/ Kotsnews

    Он уточнил, что во время пожара было уничтожено большое количество
    боеприпасов. Однако те, что хранились в бетонных ангарах и под землей, уцелели.

    Поэтому в данный момент в арсенале числятся десятки тысяч
    боеприпасов для самого разного вооружения, включая минометы, гаубицы, танки и
    ПВО.

    Кроме того, российские военные нашли на складе много ящиков
    с американскими 60-мм минами, пользовавшиеся большой «популярностью» во время
    обстрелов украинскими националистами мирных жителей Донбасса. Дело в том, что
    данное американское военное вооружение формально не подходили под ограничения
    Минских соглашений, объяснил Коц.

    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее
    prt scr telegram.org/ Kotsnews

    Военкор также добавил, что после того, как вооруженные силы
    Украины оставили этот склад, логистика военных РФ в значительной степени
    упростилась. Коц уточнил, что на данный момент не приходится ожидать, что
    украинские военнослужащие смогут возместить свой ущерб за счет западного
    вооружения.

    «Во-первых, арсенал был слишком большим. Во-вторых, многие
    западные поставки уничтожаются Россией на складах или во время транспортировки»,
    — уточнил военкор.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    «Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее
    Федеральное агентство новостей 

    Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
    что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины,
    мирному населению ничего не угрожает.

    Однако фейки от Украины и Европы являются частью
    информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
    были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
    украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
    выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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