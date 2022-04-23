«Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее

Российские военные взяли под контроль арсенал оружия ВСУ под

городом Балаклея в Харьковской области, который все восемь с лишним лет не давал

покоя жителям Луганска и Донецка. Военный корреспондент «Комсомольской правды»

Александр Коц в личном Telegram-канале

показал, в каком состоянии сейчас находится украинский военный склад.