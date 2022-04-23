«Апокалиптическая картина»: военкор Коц показал кадры брошенного ВСУ крупнейшего арсенала в Балаклее

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Российские военные взяли под контроль арсенал оружия ВСУ под
городом Балаклея в Харьковской области, который все восемь с лишним лет не давал
покоя жителям Луганска и Донецка. Военный корреспондент «Комсомольской правды»
Александр Коц в личном Telegram-канале
показал, в каком состоянии сейчас находится украинский военный склад.
Коц сообщил, что арсенал под городом Балаклея в Харьковской
области под контролем российских войск. Здесь хранилось большое количество
ракетного вооружения, снаряды, мины различных калибров. Поэтому именно этот арсенал является одним из самых крупных в Европе. Сюда
с 2014 года киевская власть отправляла боеприпасы, которыми военные ВСУ
обстреливали территории Донбасса.
Однако несколько лет назад, в 2017 году, здесь случился
пожар, в результате которого арсенал взрывался несколько дней, горел и
раскидывал смертоносное железо по всей округе.
«На данный момент видны последствия пожара: вокруг валяются
ракеты, хвостовики. Апокалиптическая картина», — высказался военкор КП.
Он уточнил, что во время пожара было уничтожено большое количество
боеприпасов. Однако те, что хранились в бетонных ангарах и под землей, уцелели.
Поэтому в данный момент в арсенале числятся десятки тысяч
боеприпасов для самого разного вооружения, включая минометы, гаубицы, танки и
ПВО.
Кроме того, российские военные нашли на складе много ящиков
с американскими 60-мм минами, пользовавшиеся большой «популярностью» во время
обстрелов украинскими националистами мирных жителей Донбасса. Дело в том, что
данное американское военное вооружение формально не подходили под ограничения
Минских соглашений, объяснил Коц.
Военкор также добавил, что после того, как вооруженные силы
Украины оставили этот склад, логистика военных РФ в значительной степени
упростилась. Коц уточнил, что на данный момент не приходится ожидать, что
украинские военнослужащие смогут возместить свой ущерб за счет западного
вооружения.
«Во-первых, арсенал был слишком большим. Во-вторых, многие
западные поставки уничтожаются Россией на складах или во время транспортировки»,
— уточнил военкор.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины,
мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.