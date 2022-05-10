APB-600B8 и APB-700B8 – новые бюджетные блоки питания Chieftec серии Value

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Модели APB-600B8 и APB-700B8 относятся к новой и современной бюджетной серии блоков питания Chieftec Value. По заявлению производителя – линейка в целом является одной из лучших среди всех представленных решений на рынке по соотношениям цена/качество/эффективность.





Блоки питания обладают широким набором коннекторов и интегрированными длинными кабелями, что упрощает сборку системы. Среди всего прочего, в них присутствует тихий 120 мм вентилятор с термоконтролем, что позволяет блокам не издавать лишнего шума даже при полной нагрузке системы и обеспечивать реальную заявленную выходную мощность.









Новые модели сертифицированы по стандартам CE, CB, TÜV, EAC, имеют классы защиты AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и могут стать подходящим выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.

О ценах на APB-600B8 и APB-700B8, кроме того, что они являются «лучшим предложением на рынке», информации пока нет.