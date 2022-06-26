AOKZOE готовит свою портативную консоль, которая тянет Cyberpunk 2077

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Компания AOKZOE анонсировала одноимённую портативную консоль, которая построена на базе 8-ядерного процессора Ryzen 6800U с 8 ядрами и 16 потока, а также максимальной частотой до 4,7 Ггц. За обработку видео отвечает 12-ядерная графика RX 680M на базе архитектуры RDNA2. Отмечается, что показатель TDP у гибридного процессора составит от 14 до 28 Вт, что позволит повышать быстродействие при необходимости. Новинка получит 8-дюймовый дисплей на базе матрицы IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей ми яркостью до 380 нит.





Также заявлены 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400 и слот M.2 2280 для твердотельного накопителя. Другие особенности включают аккумулятор на 48 Вт· и, поддержку быстрой зарядки мощностью в 100 Вт, которая позволит зарядить аккумулятор за 1,5 часа. Также есть стереодинамики, устройство чтения карт памяти microSD, адаптеры WiFi 6 и Bluetooth 5.0, а ещё — дополнительная док-станция. На задней панели размещена откидывающаяся подставка. Отдельно отметим, что консоль поддерживает как Windows, так и SteamOS.

Что касается производительности, то Cyberpunk 2077 на консоли работает с частотой 60 кадров в секунду, Forza Horizon 5 — более 100.

Помимо этого, консоль имеет подсветку RGB, гироскоп и вибромотор. Новинку можно будет предзаказать уже в июле 2022 года, а поставки начнутся в сентябре.

Ранее сообщалось, что Aya Neo готовит портативную консоль-раскладушку под названием Flip. В техническом плане она аналогична AOKZOE.