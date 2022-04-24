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    Аня Тейлор-Джой побреется налысо ради роли в приквеле «Безумного Макса»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аня Тейлор-Джой побреется налысо ради роли в приквеле «Безумного Макса»

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    pixabay.com

    Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой намерена побрить голову
    налысо ради роли в новом фильме кинофраншизы «Безумный Макс» «Фьюриоса». Об
    этом рассказала художник по костюмам Дженни Биван.

    Звезда хочет добиться наибольшего сходства со своей героиней.
    Режиссер Джордж Миллер отметил, что в начале фильма Тейлор-Джой сыграет обычную
    девушку, но в конце картины появится уже в новом образе.

    Ранее телеканал
    «360»     сообщил, что известный по исполнению роли бога Тора в
    фильмах Marvel Studios Крис Хемсворт сыграет главного злодея в приквеле фильма «Безумный
    Макс: Дорога ярости». Ожидается, что фантастический боевик выйдет на экраны в
    мае 2024 года.

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