Аня Тейлор-Джой побреется налысо ради роли в приквеле «Безумного Макса»

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Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой намерена побрить голову
налысо ради роли в новом фильме кинофраншизы «Безумный Макс» «Фьюриоса». Об
этом рассказала художник по костюмам Дженни Биван.
Звезда хочет добиться наибольшего сходства со своей героиней.
Режиссер Джордж Миллер отметил, что в начале фильма Тейлор-Джой сыграет обычную
девушку, но в конце картины появится уже в новом образе.
Ранее телеканал
«360» сообщил, что известный по исполнению роли бога Тора в
фильмах Marvel Studios Крис Хемсворт сыграет главного злодея в приквеле фильма «Безумный
Макс: Дорога ярости». Ожидается, что фантастический боевик выйдет на экраны в
мае 2024 года.
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