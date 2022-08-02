Ану де Армас раскритиковали за акцент в фильме “Блондинка”. Хранители наследия Мэрилин Монро встали на защиту

Ана де Армас в фильме “Блондинка”

Трейлер драмы “Блондинка”, выпущенный вслед за новыми кадрами со съемок, вызвал бурю критики в соцсетях. Некоторые комментаторы недовольны акцентом Аны де Армас, исполняющей роль Мэрилин Монро в байопике режиссера Эндрю Доминика. Критики оказалось настолько много, что в защиту кубинской актрисы пришлось высказаться президенту компании, обладающей правами на изображения и имущество Монро.

После премьеры трейлера в сетях стали писать о том, что у Аны слишком грубое произношение и это делает ее неубедительной в роли культовой кинозвезды. Пользователь твиттера cinemanerd21 спрашивает:

Меня одного удивило, как плохо говорит Ана де Армас в трейлере “Блондинки”? У нее сильный акцент, с таким сложно разговаривать как Мэрилин.

Другой пользователь, gowithryanPhoto, согласен:

По-моему, Ана де Армас невероятная актриса и отлично смотрится в роли Мэрилин, но я слышу ее акцент в трейлере и перестаю видеть в ней ее героиню.

Пользователи обращают внимание на то, что Монро была знаменита в числе прочего и своим нежным тембром с “фирменным” придыханием, однако Ане, по мнению многих, этого передать не удалось.

По поводу критики высказался Марк Розен, один из руководителей компании Authentic Brands Group (ABG), которой принадлежат права на наследие Мэрилин Монро и которая участвовала в принятии решения по поводу кандидатуры исполнительницы главной роли.

Любая актриса, берущая на себя эту роль, понимает, что перед ней очень нелегкая задача. Даже судя по одному только трейлеру, можно сказать, что кастинг был проведен успешно и Ана смогла воплотить на экране весь блеск, человечность и ранимость Мэрилин. Мы с нетерпением ждем выхода фильма на экраны!

Ранее де Армас рассказывала прессе, что долгое время трудилась над своим произношением перед съемками “Блондинки”:

Я работала над этим на протяжении девяти месяцев — занятия с тренером, практика, озвучка. Это была настоящая пытка, полностью изматывающая. Мой мозг вскипел.

Де Армас родилась и провела раннее детство на Кубе. Когда ей было 11, семья переехала в США, но вскоре вернулась на родину, где Ана пошла учиться актерскому мастерству и дебютировала на экране. Долгое время она снималась в Испании, а карьеру в Голливуде начала в 26-летнем возрасте и довольно скоро прославилась — и благодаря фильму “Достать ножи”, и благодаря роману с Беном Аффлеком. Тот факт, что роль Монро доверили кубинке, де Армас в одном из недавних интервью назвала “прорывом”.

“Блондинка” выйдет на Netflix в конце сентября. Предварительно ленту представят на Венецианском кинофестивале.