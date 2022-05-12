Антонов: США пытаются обвинить Россию в кризисе продовольствия

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Соединенные Штаты пытаются переложить ответственность за кризис продовольственного снабжения на Россию. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Кризис мог возникнуть по разным причинам. Виной могла стать даже политика киевских властей, согласно которой некоторые порты минируются, что вызывает невозможность доставки продукции в другие государства. Россия пытается решить проблему открытием гуманитарных коридоров, однако инициативы по-прежнему остаются без внимания, заявил Антонов.
К кризису также могли привести действия США. Однако они не готовы отвечать за свои внешнеэкономические промахи. Вашингтону легче обвинить во всем Россию и проводимую на Украине спецоперацию, чем признаться, что санкционные меры привели к мировым проблемам.
«Видимо, попытки изолировать финансовую систему России и подорвать возможности транспортного сектора не в счет», — добавил посол РФ.
Россия при этом выражает беспокойство по поводу нынешней ситуации на международных продовольственных рынках. Москва будет и дальше исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.