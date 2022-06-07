Антонов: спецслужбы США пытаются склонить к сотрудничеству российских журналистов

Спецслужбы США пытаются склонить сотрудников российских СМИ к сотрудничеству. Об этом сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российские журналисты, командированные в США, подвергаются притеснениям. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание, а также ограничивается доступ на официальные мероприятия.
Дипломат отметил, что также для них усложнен оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета.
«Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», — сказал Антонов
Также Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в США, добавил посол. Так, у журналистов отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе.