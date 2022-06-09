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Антонов считает нелегитимной работу Арктического совета без России

Антонов считает нелегитимной работу Арктического совета без России
MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия, сообщил посол в США Анатолий Антонов. По его словам, принятые в таком формате решения будут лишены легитимности.

Совет приостановил работу 3 марта на фоне событий на Украине. Но недавно Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США сообщили о намерении ограниченно возобновить работу. Они хотят работать над проектами, которые не предполагают участие Москвы.

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — заявил российский дипломат.

Он считает, что «данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться». Антонов добавил, что решения в рамках Арктического совета без участия России будут считаться незаконными.

антонов арктический совет Россия
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