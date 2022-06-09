Антонов считает нелегитимной работу Арктического совета без России

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия, сообщил посол в США Анатолий Антонов. По его словам, принятые в таком формате решения будут лишены легитимности.
Совет приостановил работу 3 марта на фоне событий на Украине. Но недавно Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США сообщили о намерении ограниченно возобновить работу. Они хотят работать над проектами, которые не предполагают участие Москвы.
«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — заявил российский дипломат.
Он считает, что «данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться». Антонов добавил, что решения в рамках Арктического совета без участия России будут считаться незаконными.